Djimsiti si unisce al 'club dei 300' dell'Atalanta: il difensore premiato nel pre partita

Prima del fischio di inizio della sfida tra Atalanta e Sassuolo, lunch match di questa undicesima giornata di Serie A, il difensore della Dea Berat Djimsiti è stato premiato dal proprio club con una maglia che celebrava le 300 presenze messe a segno dal centrale albanese con la maglia nerazzurra. Djimsiti ha tagliato il traguardo al Velodrome di Marsiglia la scorsa gara di Champions League, e si è unito ad uno ‘speciale club’ che comprende anche De Roon, Pasalic e Toloi.

Djimsiti sta disputando la sua ottava stagione piena con i colori dell’Atalanta, dopo una prima parentesi tra gennaio e giugno 2016, quando arrivò da Zurigo per accumulare tre presenze prima di trasferirsi in prestito prima ad Avellino in B e poi a Benevento in A. Dal momento del suo ritorno a Zingonia, nell’estate 2018, è diventato un punto fermo della retroguardia. Ha segnato 10 reti, di cui 5 in serie A (l’ultimo nella passata stagione), 1 in Coppa Italia e 4 nelle coppe europee. Autore di una doppietta all’Olympiacos in Europa League, mentre ha firmato la sua prima rete in Champions League aprendo le marcature nella gara vinta dall’Atalanta per 3-0 sullo Shakhtar Donetsk e giocata a Gelsenkirchen.

Oggi parte in panchina nella sfida contro il Sassuolo che potete seguire live su TuttoMercatoWeb cliccando qui.