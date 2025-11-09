Napoli, il retroscena dall'Inghilterra: dietro all'interesse per Mainoo c'è un suo ex compagno?

Il Napoli è già proiettato sulla sessione di mercato invernale, con l’obiettivo principale di rinforzare il centrocampo, messo sotto pressione da alcuni imprevisti. L’infortunio di Kevin De Bruyne e l’assenza prolungata di Frank Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa, spingono la dirigenza azzurra a guardarsi intorno per trovare rinforzi mirati.

Tra i nomi caldi emerge quello del giovane talento inglese Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. Le indiscrezioni arrivano direttamente dall’Inghilterra e trovano spazio sul quotidiano The Sun, che rivela un retroscena intrigante: a suggerire l’acquisto del giovane giocatore sarebbe stato Scott McTominay, compagno di squadra e conoscitore delle qualità di Mainoo.

Secondo la testata britannica, McTominay si sarebbe rivolto direttamente ad Antonio Conte, consigliandogli di puntare su Mainoo per rafforzare il centrocampo azzurro. Il suggerimento riguarda sia la possibilità di un prestito sia un trasferimento a titolo definitivo, con l’obiettivo di assicurarsi un giocatore giovane, già rodato in Premier League e capace di dare profondità e qualità alla rosa.