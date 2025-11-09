Sorpresa a Bergamo. Pinamonti guadagna il rigore, Berardi lo segna: Atalanta-Sassuolo 0-1
Sassuolo in vantaggio sul campo dell'Atalanta, con calcio di rigore segnato da Domenico Berardi alla mezz'ora. Punteggio di 0-1 alla New Balance Arena, con il tiro dal dischetto che è stato guadagnato da Pinamonti, che è andato ad anticipare Hien e Ahanor, facendosi travolgere da Carnesecchi.
