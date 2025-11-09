Atalanta, Zappacosta: "Felici di Marsiglia, il gruppo sta bene come sempre"
Le parole di Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN prima della sfida di oggi nel lunch match del Gewiss Stadium contro il Sassuolo di Fabio Grosso: "Il gruppo sta bene come sempre, c'è sempre stata positività. Bisogna farsi sempre trovare pronti, siamo contenti del risultato di Marsiglia".
