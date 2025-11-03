Fiorentina, i calciatori rientrano al Viola Park per il ritiro. Ma qualcuno lo fa in ritardo

La Fiorentina prosegue il proprio ritiro al Viola Park, in un clima di concentrazione e attesa dopo la pesante sconfitta interna contro il Lecce. Dopo qualche ora di pausa nel pomeriggio, con libertà concessa ai giocatori dalle 17, la squadra è tornata alla base in serata: il rientro era fissato per le 20, anche se alcuni membri del gruppo hanno fatto ritorno con un leggero ritardo, fa sapere FirenzeViola.it.

I viola trascorreranno la notte e l’intera giornata di domani all’interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove proseguiranno gli allenamenti e le riunioni tecniche. L’atmosfera resta tesa: l’obiettivo del ritiro è quello di ritrovare serenità in vista dei prossimi impegni ufficiali, ma anche di attendere sviluppi sul fronte allenatore, con la dirigenza che sta valutando diverse opzioni per la panchina.

Il ritiro, iniziato circa 24 ore fa subito dopo la sconfitta con i salentini, proseguirà fino alla partenza per Mainz, dove giovedì la Fiorentina sarà chiamata a riscattarsi nella sfida valida per la Conference League.