Marcolin sulla corsa Champions: "Il Milan ha il destino nelle sue mani e... Allegri in panchina"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Dario Marcolin ha parlato del Milan e di cosa dovrà fare per non sprecare il vantaggio : "Ritrovare quella condizione fisica che sabato non mi è sembrata brillante e ritrovare concretezza in fase offensiva - ha esordito -. Leao, Nkunku e Pulisic ultimamente stanno rendendo un po’ al di sotto delle loro possibilità e l’utilizzo del 4-3-3 contro l’Udinese non ha dato i risultati sperati".

Parlando invece del tecnico Massimiliano Allegri prosegue sottolineando come "Max ha preso una squadra che era arrivata ottava e l’ha riportata ad alti livelli - ha precisato -. È un allenatore da grande progetto, uno che ti dà organizzazione, equilibrio e ti porta a vincere".

Ovviamente tutto però passa attraverso la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri per il momento partono da una posizione di vantaggio ma alle spalle a -3 c'è la Juventus e il Como a -5 coni giochi che sono ancora tutti aperti: "Il Milan ha il destino nelle sue mani e... Allegri in panchina - ha concluso l'ex centrocampista -. Se entra tra le prime quattro, potrà programmare bene il futuro e rinforzare la squadra. Così farà davvero il salto di qualità".