Marcolin: "Napoli non bello, ma efficace. Como? Il test della verità nelle con Inter e Napoli"

Il momento del Napoli continua a far discutere dopo l’ultima vittoria contro il Cagliari, arrivata al termine di una gara sofferta ma che ha confermato la capacità degli azzurri di restare nelle zone alte della classifica. A commentare la situazione è stato Dario Marcolin, che ha analizzato il rendimento della squadra sottolineando soprattutto la continuità di risultati ottenuta nelle ultime settimane.

“Il Napoli, nonostante tutto quello che è successo durante la stagione, è sempre rimasto nelle prime posizioni. Ha fatto fatica, ma è rimasto lì. Se guardiamo le ultime vittorie vediamo punteggi come 2-1, 2-1, 2-1 e 1-0: successi arrivati soffrendo, anche a Cagliari nel finale, però questa squadra ha una grande qualità, ha personalità nei giocatori e nell’allenatore e riesce a portare a casa risultati anche quando non gioca benissimo”.

Secondo Marcolin, proprio questa solidità può fare la differenza nel finale di campionato: “Oggi, tra le squadre che stanno davanti, il Napoli è forse quella che ha la freccia verso l’alto. I recuperi, le quattro vittorie consecutive, gli scontri diretti e anche il calendario possono diventare fattori favorevoli”.

Un discorso che coinvolge anche il Como, altra squadra in crescita: “Il Como sta facendo bene, ma ha due partite complicate in casa contro Inter e Napoli. Bisogna capire se riuscirà a confermarsi anche in quelle gare, perché lì si vedrà davvero il valore della squadra”.