Marcolin guarda già a Milan-Juventus: "Sarà come una finale". E sulla lotta scudetto...

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Dario Marcolin si è soffermato sulla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League partendo dal match che ci sarà fra due settimane fra Milan e Juventus a San Siro: "Sarà come una finale e giocarla in casa per il Milan sarà un vantaggio. Secondo me, comunque, sia i rossoneri sia i bianconeri andranno in Champions. La Juventus con i rinnovi di Spalletti, Yildiz e McKennie ha ritrovato il giusto feeling e quella positività che servivano".

Poco fuori dalla zona dell'Europa che conta ci sono Como e Roma: "Il Como gioca un bel calcio, ma nelle ultime due giornate ha frenato e avere cinque punti di svantaggio, e lo scontro diretto a sfavore rispetto al Milan, rischia di essere un bel gap a sei giornate dalla fine. Gli uomini di Fabregas, poi, devono giocare lo scontro diretto con il Napoli".

In vetta però c'è l'Inter che si appresta a vincere lo scudetto: "L’Inter ha una rosa più profonda e lo ha dimostrato dopo il derby, quando si è subito ritrovata, e nelle ultime due sfide contro la Roma e il Como, segnando nove reti. Quest’anno il Milan non era attrezzato per conquistare il tricolore, ma la prossima stagione, con qualche innesto...".