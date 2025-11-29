Marelli: "Ecco perché non era rigore per la Lazio. Decisione giusta di Collu, ma per la via sbagliata!

Nel post partita di Milan-Lazio, l’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto negli studi di DAZN, nel programma Vamos, per analizzare l’episodio più discusso della serata: il contatto al 95’ in area rossonera, poi valutato al VAR e non trasformato in calcio di rigore per i biancocelesti.

Marelli ha spiegato con chiarezza i motivi tecnici della decisione:

“Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l’estrema vicinanza dei giocatori, il fatto che il braccio non si muova verso la palla e il fatto che Pavlovic sia di spalle. Non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un penalty”.

L’analista arbitrale, però, ha anche sottolineato una sfumatura importante:

“Collu ha preso la decisione giusta per la via sbagliata. Assegnare poi un fallo in attacco è esagerato”.