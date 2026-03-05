"Derby da duri". L'intervista a Pavlovic nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport

Domenica sera scoccherà l'ora del Derby di Milano che vedrà contro la capolista Inter sfidare il Milan secondo in classifica. La Gazzetta dello Sport si avvicina all'appuntamento proponendo oggi in prima pagina un'intervista al difensore rossonero Pavlovic: "Pavlovic esclusivo: 'Derby da duri' - si legge. 'Leao ha detto una cosa giusta: è una gara da vita o morte. Il Milan è pronto a fare bene, Allegri mi ha migliorato'. I bilanci dei due club. I conti in equilibrio: vince la sostenibilità".

Il taglio alto è invece dedicato all'interista Bastoni, ancora preso di mira dai fischi dei tifosi avversari ma intoccabile per il ct Gattuso in Nazionale: "Gattuso si tiene Bastoni. Un caso i fischi al difensore dell'Inter. Il ct gli ha già parlato: lo convocherà per gli spareggi mondiali".

Di spalla spazio al pazzo 2-2 tra Lazio e Atalanta andato in scena ieri sera all'Olimpico nella seconda semifinale di Coppa Italia ("A colpi di gol. Lazio e Atalanta, che emozioni. È pari show (2-2)") ma anche alle strategie della Juventus per il mercato estivo ("La Juve si muove. Silva e Tonali rinforzi di lusso per Spalletti").