Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di giovedì 5 marzo 2026

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca la semifinale d'andata di Coppa Italia, nella quale Lazio e Atalanta hanno dato spettacolo: 2-2 il risultato finale, in una sfida che si è accesa specialmente nella ripresa. In primo piano anche il derby di Milano, che si giocherà proprio domenica prossima e che potrebbe essere decisivo per la stagione di Milan e Inter: i nerazzurri potrebbero blindare lo Scudetto, i rossoneri invece potrebbero riaprire qualche speranza vincendo.

Spazio dedicato anche alla Juventus, che potrebbe riavere presto Dusan Vlahovic. L'attaccante infatti è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe anche puntare alla panchina contro il Pisa. Il rinnovo del serbo non è affatto escluso ma la Juve lavora pure al prolungamento del tecnico Luciano Spalletti, guardando anche ai rinforzi: per il centrocampo infatti piacciono tanto Bernardo Silva e Tonali.

Sulle prime pagine sportive spicca anche il futuro di Max Allegri, corteggiato dal Real Madrid: tra le condizioni per arrivare al sì ci sarebbe anche quella di riportare Modric a Madrid come collaboratore tecnico e puntare tutto su Rabiot come rinforzo a centrocampo. Infine buone notizie per il Napoli, che dopo mesi ritrova Anguissa e De Bruyne: i due centrocampisti infatti saranno convocati per la sfida contro il Torino prevista venerdì al Maradona.