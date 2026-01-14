Maresca dà un rigore all'Inter contro il Lecce, poi lo toglie. Marelli: "C'era anche fuorigioco"

Calcio di rigore inizialmente assegnato in favore dell'Inter e poi revocato a metà del primo tempo della partita di Serie A di San Siro che vede i nerazzurri opposti al Lecce. In prima battuta era stato fischiata la massima punizione per via del fallo di Danilo Veiga ai danni di Ange Yoan Bonny, toccato in area. Subito però dalla sala VAR hanno invitato a rivedere l'episodio.

Più di due minuti di revisione allo schermo sul campo per il direttore di gara, l'arbitro Fabio Maresca, che al termine ha comunicato la sua decisione, tornando indietro sulla propria decisione e revocando il calcio di rigore inizialmente assegnato in favore dell'Inter. Al minuto 28 quindi la partita rimane 0-0, senza alcun calcio di rigore per nessuno.

Sull'episodio si è così espresso Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista per DAZN: "A mio parere è un rigore che andrebbe riguardato, perché Danilo Veiga va in contrasto con Bonny e tocca prima il pallone. Poi con il movimento, per forza trascina e colpisce anche Bonny, ma come prima cosa il difensore del Lecce va a toccare il pallone". E poi, aggiunge: "Ci sarebbe stato da ricontrollare anche Carlos Augusto, che sembra in posizione di fuorigioco".

