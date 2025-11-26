Estevao e Yamal come Messi e CR7? Maresca: "Troppa pressione a 18 anni, sono giovani"

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha celebrato la prestazione della sua giovane stella brasiliana Estevao nella vittoria contro il Barcellona, invitando però ad evitare confronti con Messi o Cristiano Ronaldo, come accade anche con Lamine Yamal. L’ala destra brasiliana ha brillato in Champions League, illuminando la partita vinta a Londra contro la squadra catalana. "Ha fatto una grande partita, non solo per il gol, ma anche per il suo contributo nel pressing", ha dichiarato Maresca in conferenza stampa. "Lui e Lamine sono così giovani. Penso che sia troppa pressione per ragazzi di 18 anni. Devono divertirsi a giocare, arrivare agli allenamenti felici. Quando iniziamo a paragonarli a Messi o Ronaldo, diventa troppo".

Un paragone espresso da Raphinha, che aveva parlato di un possibile duello a distanza tra Estevao e Yamal, definendoli "i prossimi Messi e Ronaldo nei prossimi 10-15 anni". Ma il tecnico italiano ha subito ridimensionato: "Hanno 18 anni, devono godersi la vita e cercare di migliorare ogni giorno. Questo è l’aspetto più importante".

Estevao, entusiasta, ha dichiarato ad Amazon Prime: "Non ho parole per descrivere cosa provo. È stata una serata perfetta. Sono grato a Dio per tutto questo. Tutto è successo molto in fretta, ho trovato uno spazio, mi sono infilato tra i difensori e ho segnato. È un momento speciale della mia carriera e spero di ripeterlo molte altre volte". Il Chelsea ha dominato, sfruttando anche l’inferiorità numerica del Barcellona prima dell’intervallo, e ora si concentra sul prossimo impegno in Premier League contro l’Arsenal. "È stata una grande vittoria, ma ora pensiamo alla prossima partita", ha chiuso Maresca.