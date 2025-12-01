Chelsea, Maresca contro gli arbitri: "Perché niente rosso a Hincapié? Non capisco il criterio"

Il Chelsea esce con un punto prezioso dal derby contro l’Arsenal (1-1), nonostante l’inferiorità numerica, ma Enzo Maresca non ci sta a lasciar passare sotto traccia quella che ritiene un’inaccettabile incoerenza arbitrale. Il tecnico dei Blues ha ammesso senza esitazioni che l’espulsione di Moises Caicedo fosse corretta, dopo il duro intervento su Mikel Merino. Ma le sue critiche si concentrano su ciò che non è stato sanzionato allo stesso modo.

Maresca ha infatti puntato il dito contro il mancato cartellino rosso per Piero Hincapié, autore di un colpo al volto su Trevoh Chalobah, costretto a proseguire con una vistosa ferita allo zigomo. L’allenatore italiano non ha digerito nemmeno la spiegazione dell’arbitro, secondo cui non si trattava di una gomitata. "Il rosso a Caicedo ci sta, ma perché quello di Bentancur non lo era su Reece James? E perché oggi Hincapié resta in campo? È difficile capire questi criteri", ha dichiarato, ricordando un episodio simile verificatosi contro il Tottenham il 1° novembre.

Sul piano del gioco, il Chelsea ha mostrato carattere e compattezza, trovando il vantaggio con lo stesso Chalobah prima del pareggio di Merino. Maresca si è detto orgoglioso della prestazione dei suoi, capace di resistere in dieci contro un Arsenal che ha collezionato ben sei ammonizioni in un match molto fisico e nervoso: "La nostra reazione è stata fantastica".