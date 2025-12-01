Il Chelsea pareggia in 10 contro l'Arsenal, Maresca contento: "Reazione fantastica"

Enzo Maresca si è detto soddisfatto della prestazione del suo Chelsea contro l’Arsenal, sia prima che dopo l’espulsione di Moises Caicedo. I Blues hanno dominato i primi 35 minuti, imponendo un pressing efficace e creando costantemente pericoli offensivi: "La squadra ha gestito bene il gioco con undici contro undici, siamo stati superiori", ha spiegato Maresca. "Il rosso ha cambiato le dinamiche, ma il modo in cui i giocatori hanno reagito è stato fantastico. A volte bisogna essere felici anche di un punto".

Nonostante l’inferiorità numerica per 52 minuti, il Chelsea ha limitato l’Arsenal a sole otto conclusioni, il minimo stagionale per i Gunners in Premier League. "L'Arsenal è in cima alla Premier e alla Champions League, con la migliore difesa. Il fatto che siamo riusciti a controllarli con dieci uomini dimostra lo sforzo eccezionale della squadra", ha aggiunto il tecnico.

Tra le note più positive spiccano le prestazioni di Robert Sanchez e Reece James. Il portiere ha effettuato parate decisive e ha comandato la sua area, mentre James ha dominato il centrocampo con energia costante. "Robert è stato straordinario. Per prendere un punto o vincere serve una prestazione speciale, come quella di Robert e Reece. Siamo molto soddisfatti", ha commentato l'allenatore italiano.