Marianucci via da Napoli? Scarlato: "Non so perché non trovi spazio, è un giocatore importante"

Il Napoli ottiene l'ennesima vittoria, la seconda consecutiva in trasferta, surclassando la Lazio e rimanendo agganciato al treno in vetta. Di questo e tanto altro ha parlato Gennaro Scarlato, ex difensore azzurro, intervenuto al microfono di Radio TuttoNapoli: "È normale che quando ci vince e si gioca così è merito di tutti, così come quando magari le cose non vanno tanto bene. Diciamo che Conte ha avuto il merito di cambiare, di capire il momento, ovviamente dovuto alle esigenze di infortunio, di cambiare sistema di gioco, a trovare una continuità sia di risultato che di prestazione, a parte la partita contro i venti che contro l'Udinese. Quindi Napoli che sta dimostrando una grande affidabilità, a seconda di chi gioca diventa un giocatore importante per questo progetto, secondo me".

Scarlato si è soffermato anche su Luca Marianucci, centrale classe 2004 che sembra vicino alla cessione in prestito alla Cremonese: "Io ritengo che Marianucci sia un giocatore importante, perché l'ha dimostrato anche contro il Milan, no? Dopo l'errore fatto ha subito resettato e ha fatto un'ottima prestazione, secondo me. Purtroppo questo ragazzo ha avuto pochissimo spazio, io non lo so il motivo ben preciso di questo.

Sicuramente è normale che è un giocatore che deve giocare, soprattutto per la giovane età, per quello che ha dimostrato l'anno scorso. Sì, stare dietro a tre o quattro difensori diventa sempre così. C'è sempre una riserva in questo momento, quindi per trovare un po' di più di spazio dovrebbe andare via, magari in prestito, non so come, ma comunque deve giocare. Però ritengo sempre che sia un giocatore importante".