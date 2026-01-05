Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marianucci via da Napoli? Scarlato: "Non so perché non trovi spazio, è un giocatore importante"

Marianucci via da Napoli? Scarlato: "Non so perché non trovi spazio, è un giocatore importante"TUTTO mercato WEB
© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com
ieri alle 23:53Serie A
Pierpaolo Matrone
Difendo la città
Ascolta il podcast
Radio Tutto Napoli / Difendo la città
00:00
/
00:00

Il Napoli ottiene l'ennesima vittoria, la seconda consecutiva in trasferta, surclassando la Lazio e rimanendo agganciato al treno in vetta. Di questo e tanto altro ha parlato Gennaro Scarlato, ex difensore azzurro, intervenuto al microfono di Radio TuttoNapoli: "È normale che quando ci vince e si gioca così è merito di tutti, così come quando magari le cose non vanno tanto bene. Diciamo che Conte ha avuto il merito di cambiare, di capire il momento, ovviamente dovuto alle esigenze di infortunio, di cambiare sistema di gioco, a trovare una continuità sia di risultato che di prestazione, a parte la partita contro i venti che contro l'Udinese. Quindi Napoli che sta dimostrando una grande affidabilità, a seconda di chi gioca diventa un giocatore importante per questo progetto, secondo me".

Scarlato si è soffermato anche su Luca Marianucci, centrale classe 2004 che sembra vicino alla cessione in prestito alla Cremonese: "Io ritengo che Marianucci sia un giocatore importante, perché l'ha dimostrato anche contro il Milan, no? Dopo l'errore fatto ha subito resettato e ha fatto un'ottima prestazione, secondo me. Purtroppo questo ragazzo ha avuto pochissimo spazio, io non lo so il motivo ben preciso di questo.

Sicuramente è normale che è un giocatore che deve giocare, soprattutto per la giovane età, per quello che ha dimostrato l'anno scorso. Sì, stare dietro a tre o quattro difensori diventa sempre così. C'è sempre una riserva in questo momento, quindi per trovare un po' di più di spazio dovrebbe andare via, magari in prestito, non so come, ma comunque deve giocare. Però ritengo sempre che sia un giocatore importante".

Articoli correlati
Napoli, l'ex Scarlato: "Rinunciai a gran parte degli stipendi per tornare in azzurro"... Napoli, l'ex Scarlato: "Rinunciai a gran parte degli stipendi per tornare in azzurro"
Scarlato: "Conte sta trattando con altri club? Non credo, ha rispetto per il Napoli"... Scarlato: "Conte sta trattando con altri club? Non credo, ha rispetto per il Napoli"
Scarlato: "L'esperienza di McTominay e Lukaku valore aggiunto per il Napoli" Scarlato: "L'esperienza di McTominay e Lukaku valore aggiunto per il Napoli"
Altre notizie Serie A
Ventola: "Dovessi mai fare il tecnico, vorrei essere come Chivu. Frattesi? Vada via... Ventola: "Dovessi mai fare il tecnico, vorrei essere come Chivu. Frattesi? Vada via dall'Inter"
Sassuolo, caccia aperta per la fascia destra: due profili individuati in Serie A Sassuolo, caccia aperta per la fascia destra: due profili individuati in Serie A
Juventus, Guido Rodriguez è in pugno. Si attende solo l'ok da parte di Spalletti... Juventus, Guido Rodriguez è in pugno. Si attende solo l'ok da parte di Spalletti
Fiorentina, Dzeko verso l'addio: per il bosniaco ci sono diverse richieste dall'estero... Fiorentina, Dzeko verso l'addio: per il bosniaco ci sono diverse richieste dall'estero
Bove torna in pista? Il centrocampista tratta la risoluzione con la Roma per andare... Bove torna in pista? Il centrocampista tratta la risoluzione con la Roma per andare all'estero
Chiesa fa gola anche al Napoli: idea per gennaio, il Liverpool apre ad una sola condizione... Chiesa fa gola anche al Napoli: idea per gennaio, il Liverpool apre ad una sola condizione
Mancini e Cristante firmano a vita con la Roma: accordo totale per i rinnovi fino... Mancini e Cristante firmano a vita con la Roma: accordo totale per i rinnovi fino al 2030
Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Dovbyk favorito su Ferguson Probabili formazioniSerie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Dovbyk favorito su Ferguson
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
1 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
2 Chiesa fa gola anche al Napoli: idea per gennaio, il Liverpool apre ad una sola condizione
3 Bove torna in pista? Il centrocampista tratta la risoluzione con la Roma per andare all'estero
4 Fiorentina, Dzeko verso l'addio: per il bosniaco ci sono diverse richieste dall'estero
5 6 gennaio 2005, la Lazio strapazza la Roma. Segnano Di Canio, Cesar e Rocchi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Cancelo ha preferito il Barcellona all'Inter: affare fatto, i dettagli dell'accordo
Immagine top news n.1 Guendouzi sempre più vicino all'addio alla Lazio: ha detto sì al Fenerbahce
Immagine top news n.2 Castellanos dà l'addio alla Lazio e firma con il West Ham. Ecco gli annunci dei due club
Immagine top news n.3 Freuler torna in campo, il Bologna spinge per il rinnovo. Anche perché piace pure alla Juventus
Immagine top news n.4 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.5 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
Immagine top news n.7 Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.2 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.3 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.4 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, Roma e Como per il 4° posto: la lotta vista dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 È la miglior Inter di Chivu? Il pensiero degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Arbitri? Il problema parte da lontano. E' una gestione a fine corsa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, caccia aperta per la fascia destra: due profili individuati in Serie A
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Guido Rodriguez è in pugno. Si attende solo l'ok da parte di Spalletti
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Dzeko verso l'addio: per il bosniaco ci sono diverse richieste dall'estero
Immagine news Serie A n.4 Bove torna in pista? Il centrocampista tratta la risoluzione con la Roma per andare all'estero
Immagine news Serie A n.5 Chiesa fa gola anche al Napoli: idea per gennaio, il Liverpool apre ad una sola condizione
Immagine news Serie A n.6 Mancini e Cristante firmano a vita con la Roma: accordo totale per i rinnovi fino al 2030
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, l'influenza ferma Gaston Pereiro. Primo allenamento in biancorosso per Cistana
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Bleve: "Abbiamo margini di miglioramento. Vogliamo iniziare bene il 2026"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, domani può essere il giorno di Ambrosino: trovata l'intesa con il Napoli
Immagine news Serie B n.4 Samp, ecco Begic dal Parma. Arriva in prestito fino a giugno con opzione fino al 2030
Immagine news Serie B n.5 Modena, domani è il giorno di De Luca. Con lo Spezia al rush finale per Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.6 Merola-Pescara, è aria di addio? Per la formazione abruzzese, l'attaccante è sul mercato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'ultimo ballo di Ionita? Il capitano della Triestina è a un passo dell'Arezzo: per volontà del club
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Tesser: "Rumours di mercato su Crnigoj? Forse è uno dei pochi che non ne ha"
Immagine news Serie C n.3 Il Giugliano ha già il sostituto di Nepi. In prestito dal Cesena arriva Ogunseye
Immagine news Serie C n.4 Crotone, Longo: "Il Benevento non necessitava dell'Epifania anticipata. Errori dell'arbitro"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, la posizione di Raffaele è ora in stand by. Si gioca tutto con il Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 20ª giornata: il Benevento vince in rimonta e va in vetta nel Girone C. Male la Triestina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Roma, Gasperini sotto pressione: 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Elsa Pelgander torna in Svezia: ceduta a titolo definitivo al Djurgarden
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del progetto"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma guarda in Svezia per la difesa: vicino l'arrivo di Antonie dal Norrkopping
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…