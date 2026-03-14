Live TMW Napoli, Conte: "Se ci saranno i presupposti resterò qui senza problemi"

Al termine del match contro il Lecce, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.



20.35 - Inizia la conferenza stampa.



Cosa è successo a Banda?

"Credevo che Banda si fosse infortunato, poi ho visto che ha messo la mano sul cuore e mi sono spaventato. Mi sono scaraventato in campo e mi ha detto che aveva male. Queste cose vanno al di là del calcio, ma sembra che ci siano buone notizie. Aspetta anche un figlio, gli auguriamo il meglio a lui e alla sua famiglia.

Sulla partita:

"Per quanto riguarda la partita, pronti via avevo detto di partire forte e invece sono partiti forte loro. Potevamo fare meglio sul corner, stiamo facendo bene in fase offensiva e male in quella difensiva. Non era semplice dopo essere partiti male contro una squadra che sta facendo bene. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa ed è stata un'altra partita. Siamo andati a prenderci la vittoria anche in modo ragionato. Tre punti importanti contro una squadra che sta in forma. Dobbiamo continuare e andare avanti".

Che spiegazione si dà del Napoli dalle due facce?

"Nessuno ragiona sul fatto che stanno recuperando calciatori fuori da tantissimo tempo. Non potete pensare che appena rientrano dopo tanto tempo si accenda subito la lampadina. Devi anche essere bravo a gestirli. Oggi Frank Anguissa è partito dal primo tempo, ho fatto fare un tempo a De Bruyne e McTominay. È naturale che facciano un po' di fatica, chi rientra dopo mesi è normale che faccia fatica. Devo scegliere e prendere decisioni cercando di fare il bene comune, che si chiama Napoli. Sono ragazzi seri, ma è inevitabile che recuperando alcuni giocatori hai la possibilità di gestirli e avere forze fresche dalla panchina. Saranno un valore assoluto, se ragionano e lavoreranno per avere la condizione migliore".

Su Hojlund:

"È un ragazzo che è cresciuto tanto, può migliorare sul colpo di testa. Su altre situazioni è cresciuto molto, sull'attacco alla profondità e sulla difesa della palla. È stato a casa questa settimana per un virus intestinale. Per noi è importante perché fa reparto, pressa e tiene palla. È un ragazzo umile, dipende da lui dove vuole arrivare, perché ha margini di crescita ed è un attaccante forte".

Progetto, intende quale?

"Ho firmato per tre anni, chiaramente il progetto sarebbe per tre anni. Quando sono arrivato ho detto che quando andrò via ci saranno fondamenta solide, perché il Napoli deve lottare per cose importanti. Dopo Scudetto e Supercoppa speriamo di rigiocare la Champions. Se i tecnici dei top club la mettono come obiettivo fondamentale, figuriamoci se non la dobbiamo mettere noi. Ci incontreremo col presidente in modo sereno, come l'anno scorso. Sapete che non lego il mio contratto al Napoli e non devo fare pressioni. Qui mi trovo benissimo, la voglia sarebbe quella di continuare. Se ci saranno i presupposti continueremo senza problemi. Ma io porto aspettative per i media e per le altre squadre. La storia dice che devo arrivare o primo o secondo. Leggo che le altre si stanno preparando ai fuochi d'artificio, noi ci stiamo preparando ai fuochi d'artificio sul campo".

20.47 - Termina la conferenza stampa.