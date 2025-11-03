Marino sicuro: "Spalletti alla Juventus farà bene. Ma serve l'aiuto di club e dei giocatori"

Pierpaolo Marino conosce molto bene Luciano Spalletti. Il nuovo allenatore della Juventus, arrivato a sostituire Igor Tudor, ha conquistato subito una vittoria importante a Cremona. E proprio l'ex dirigente, che ha avuto l'ex ct della Nazionale alle sue dipendenze all'Udinese, ha raccontato ai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa i suoi metodi di allenamento: "Coinvolge tutti con allenamenti di rara profondità e qualità, i giocatori credono in quello che fanno perché Luciano sa affascinarli. Chi gioca a calcio sa riconoscere le novità, i suoi allenamenti sono uno spettacolo".

Marino si è poi espresso sulla stagione dello stesso allenatore sottolineando come i bianconero, secondo lui, farà benissimo: "E' un fuoriclasse che si è sempre evoluto e aggiornato - ha proseguito -. Ma andrà aiutato sul mercato perché la Juve ha problematiche di organico, non è distribuito con equilibrio e ci sono situazioni che potrebbero diventare dei problemi, penso al contratto di Vlahovic".

Ma solo l'allenatore non basta, per sistemare le questioni in casa Juve serve ancora l'apporto di chi scende in campo: "Diciamo che con Spalletti si risolve il 70%, il resto è compito dei giocatori. Ma ho molta fiducia nella dirigenza della Juve e in particolare di Chiellini, mi aspetto gli interventi giusti grazie anche alle direttive di Luciano".