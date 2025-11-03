Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: ancora Dia a guidare il tridente biancoceleste

Le scelte di Sarri sono quelle attese: davanti a Provedel confermato Lazzari al posto di Pellegrini per completare il reparto con Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo c'è l'intoccabile Basic nel terzetto con Guendouzi e Cataldi. In attacco tocca a Isaksen e Zaccagni sulle fasce, con Dia al centro. Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Provstgaard, Patric, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro.

Allenatore: Sarri.

Nel Cagliari Pisacane, come da attese, torna a difendere a quattro: Zappa confermato a destra, Palestra trasloca a sinistra vista l'assenza di Obert, mentre Mina e Luperto saranno i centrali. A centrocampo dunque spazio a Folorunsho, Prati e Adopo, mentre sulla trequarti tocca a Gaetano, con Esposito e Borrelli ancora a comporre la coppia offensiva.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Folorunsho, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Esposito.

A disposizione: Radunovic, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodriguez, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Ze Pedro, Luvumbo.

Allenatore: Pisacane.