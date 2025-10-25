Esclusiva TMW Marino sta con Conte: "Troppi acquisti? È oggettivo, il Napoli ha perso equilibri"

L'ex amministratore delegato di Napoli e Udinese - fra le altre - Pierpaolo Marino, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare della sfida in programma stasera fra gli azzurri di Conte e l'Inter, oltre che della lotta Scudetto in generale.

Che ne pensa della disfatta con il PSV, per il Napoli?

"Una disfatta di queste dimensioni non era preventivabile. Era chiaro che dopo le ultime sconfitte in campionato, in particolare quella contro il Torino, il Napoli si trovava di fronte ad uno snodo. Se imboccare in Olanda la risalita, oppure se continuare questo momento di involuzione. Direi che era difficile prevedere però una catastrofe di queste dimensioni. Una trasferta di Champions che poteva essere occasione di riscatto e che invece diventa occasione di profonde riflessioni per uscire subito da un momento che potrebbe pregiudicare subito la stagione".

Che ne pensa delle dichiarazioni di Conte sui "troppi acquisti"?

"Le ritengo dichiarazioni oggettive: si stanno verificando problemi che per me erano già chiari quest'estate. Quando è arrivato De Bruyne in un ruolo che l'anno scorso aveva visto protagonista assoluto McTominay, si è creata una duplicazione di quelle caratteristiche che mi ha lasciato perplesso. Più che altro sul come Conte avrebbe potuto farli convivere. Trattandosi di un nome così altisonante, so che solo le alchimie di uno bravo come Conte possono risolvere il problema. Il Napoli ha perso equilibri, De Bruyne non sta facendo la differenza come ci si potesse aspettare".

La sfida di stasera cosa significa?

"Più importante per il Napoli che per l'Inter, che sta vivendo un momento smagliante. Con l'autostima che ha non penso che possa subire contraccolpi da un'eventuale sconfitta a Napoli. Per la squadra di Conte una sconfitta aprirebbe scenari altamente negativi, anche se la stagione è solo agli inizi. Presto comunque per definirla decisiva".

Gli equilibri dello Scudetto come sono cambiati oggi?

"Vedo il Napoli ancora favorito insieme all'Inter, senza dimenticare il Milan, anche se vedo le prime due ancora una spanna più avanti".

Dov'è stato bravo Chivu?

"Conosceva bene l'ambiente e il contesto. Ha sempre dimostrato, fin da quando era giocatore, di essere una persona competente, umile e anche a Parma aveva dimostrato di sapere il suo mestiere. Il mio amico Marotta ha fatto una scelta che molti ritenevano una scommessa, ma che si è rivelata una scelta appropiata".

Sulla Juventus: Tudor è a rischio contro la Lazio?

"Tudor mi auguro ne venga fuori. Ma mi sembra assurdo che oggi si discuta una panchina come quella della Juventus dopo che lo stesso Tudor l'ha tirata per i capelli riportandola in Champions. Mi sembra che non ci siano i presupposti perché la Juve cambi così presto".

Quanto crede alla candidatura di Milan e Roma per lo Scudetto?

"Ci credo. Poi Inter e Napoli per qualità della rosa oltre che esperienza sono avanti nei pronostici. Il Milan con il lavoro di Allegri e l'acquisto di giocatori come Rabiot e Modric può essere una scheggia impazzita".

Nico Paz è già il più forte in Serie A, o lo può essere in prospettiva?

"Si fa presto a dire queste cose. Indubbiamente è un talento, un fuoriclasse. Però prima di definirlo il migliore in assoluto andrei a vedere ruolo per ruolo, visto che in altri reparti eccellono altri giocatori. Come fantasista sicuramente è il migliore".