Yildiz sulle orme di Del Piero. Marocchi: "Ma dovrà concentrarsi sui gol, come Alex"

C'è chi parla già di una Juventus Yildiz-dipendente. Magari non sarà così, come ha sottolineato l'allenatore bianconero Luciano Spalletti, ma certamente il fantasista turco in questa stagione sta dimostrando di fare quei passi in avanti che i tifosi si aspettavano da lui. Passi da numero 10 e da leader tecnico di una squadra che vuole tornare grande.

Ora i paragoni con chi quella maglia l'ha resa gloriosa in passato a Torino non paiono più così azzardati. Uno in particolare, quello con Alessandro Del Piero, al quale è legato da una profonda ammirazione.

E anche chi ha giocato con Pinturicchio non inorridisce al parallelo. Un esempio è Giancarlo Marocchi, che dagli studi di Sky Sport ha sottolineato come il turco stia "cominciando, come ha cominciato Del Piero, ovvero facendo vedere tutte le sue qualità tecniche". Poi ha aggiunto: "È anche generoso. Lo ha detto Spalletti che quando c'è bisogno di aiutare dietro Yildiz è sempre presente", le sue parole.

E ora? Marocchi riserba un consiglio a Yildiz: "Credo che come ha fatto Ale, andando avanti dovrà decidere di essere più focalizzato sui gol. Magari glielo consiglieranno o glielo consiglio io stesso di esserlo, perché alla fine sono quelli che fanno la differenza. Sono quelli che fanno vincere, a fare altre cose e a rientrare che ci pensino anche altri".