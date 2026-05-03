Marotta: "Chivu scelta coraggiosa, ma ponderata. Rimarrà all'Inter tanti anni"
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Beppe Marotta, presidente dell’Inter, commenta a Dazn lo scudetto conquistato con Cristian Chivu, tornando sulla decisione di puntare sul tecnico romeno: “Come ha raccontato in questi giorni Inzaghi, la risoluzione consensuale è avvenuta lunedì e martedì avevamo già deciso di puntare su Chivu. L’abbiamo fatto con coraggio, ma ponderato: aveva dalla sua un curriculum di giocatore vincente, di essere stato capitano dell’Ajax a 21 anni, di aver vinto nella Primavera dell’Inter e poi questo periodo nel Parma.
Queste skills ci hanno portato a decidere tranquillamente: l’unica cosa che gli poteva mancare era l’esperienza. Noi abbiamo supportato questa unica lacuna, secondo me potrà e deve rimanere all’Inter per tanti anni”.
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