Inter, Marotta: "Stiamo approfondendo per Cancelo. All'Al Hilal serve un centrale"

Prima della sfida contro il Bologna, ai microfoni di DAZN, ha parlato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta parlando dell'operazione Joao Cancelo. "Noi non abbiamo grandi necessità, questo è un mercato che offre poche opportunità. Abbiamo un problema di recupero con Dumfries che starà fuori almeno per un altro paio di mesi, stiamo vedendo sul mercato e si presenta questa opportunità. Stiamo approfondendo, siamo in una fase interlocutoria".

Riguardo il mercato in uscita, c'è la possibilità che Frattesi possa partire e l'eventuale rientro di Asllani.

"Se un giocatore vuole andare via se ne parla, Frattesi non è in questa condizione. Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali ma siamo aperti ad eventuali confronti. Su Asllani non abbiamo ancora parlato con il Torino, dobbiamo come minimo cercare di rispettare il valore del giocatore ed eventualmente cercare una nuova sistemazione".

.Inzaghi vuole qualche giocatore della vostra rosa riguardo l'operazione Cancelo?

"Cancelo ha un contratto molto oneroso, è una situazione molto particolare. Loro sono alla ricerca di un centrale, vedremo quando entreremo nelle negoziazione si saprà il da farsi. Dobbiamo sistemare la fascia destra dopo l'assenza di Dumfries".