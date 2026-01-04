Marotta: "Nessuna proposta ufficiale per Frattesi. Asllani? Non abbiamo parlato con il Toro"

Nel pre-partita di Inter-Bologna, il presidente Giuseppe Marotta ha parlato di mercato ai microfoni di DAZN, approfondendo anche la questione legata alla possibile uscita di Davide Frattesi: "Se un giocatore vuole andare via se ne parla, Frattesi non è in questa condizione. Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali ma siamo aperti ad eventuali confronti. Su Asllani non abbiamo ancora parlato con il Torino, dobbiamo come minimo cercare di rispettare il valore del giocatore ed eventualmente cercare una nuova sistemazione".

Inzaghi vuole qualche giocatore della vostra rosa riguardo l'operazione Cancelo?

"Cancelo ha un contratto molto oneroso, è una situazione molto particolare. Loro sono alla ricerca di un centrale, vedremo quando entreremo nelle negoziazione si saprà il da farsi. Dobbiamo sistemare la fascia destra dopo l'assenza di Dumfries".

