Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna, Rowe: "Un giorno voglio tornare in Premier. Lite con Rabiot? Nessun rancore"

Bologna, Rowe: "Un giorno voglio tornare in Premier. Lite con Rabiot? Nessun rancore"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 11:58Serie A
Dimitri Conti

Jonathan Rowe, esterno d'attacco del Bologna, ha parlato all'edizione odierna del Corriere di Bologna: "Sto vivendo il miglior momento qui dal mio arrivo, anche se il migliore in carriera resta l'ultimo anno al Norwich, in Championship. Capire il vostro calcio non è stato facile, Italiano ci ha messo un po' di più a integrarmi al meglio. Non sono sicuro del perché, forse ha visto qualcosa he io non avevo visto. Ma ho lavorato duro per avere spazio, ora iniziamo a capirci di più".

Prosegue quindi Rowe: "Sapevo di voler essere un calciatore, ho capito presto di essere bravo a giocare. Nel giardino dietro casa, c'era un piccolo trampolino elastico e quando ci saltavo sopra arrivavo a vedere il mitico arco di Wembley. E sentivo i cori nei big match. Ci sono entrato per la prima vola da mascotte in una partita dell'Inghilterra (il 2-1 al Brasile del febbraio 2013, ndr). E credo che tutto questo mi abbia ispirato. Sono riuscito a superare diversi ostacoli, in campo e fuori: questo ha forgiato il mio carattere".

Nella vita di Rowe ha avuto un ruolo anche la sindrome di Osgood-Schlatter: "Durante la crescita il tuo corpo cambia, affronti dolori a legamenti e articolazioni. L'Osgood-Schlatter colpisce il ginocchio, è comune a molti giovani calciatori. E ora che si gioca tanto, gli infortuni fanno parte del gioco. Lavoro molto sul recupero". Per poi aggiungere: "I piccoli dettagli fanno grande differenza. Non volevo essere quel calciatore che ha talento ma non lo sviluppa, è stata la paura di sprecare le mie qualità a farmi dare sempre il massimo. Per non avere rimpianti. E credo si veda, quando gioco. In partita o nello spogliatoio non ho mai avuto paura di dire la mia, cercando un buon bilanciamento tra umiltà fuori e arroganza in campo".

Quindi a Rowe viene chiesto se un giorno tornerà in Premier League. Questa la sua risposta: "È il campionato migliore al mondo, debuttarci nel 2021 è stato un onore e mi ha fatto venire voglia di giocarci tante partite. Si aspira sempre al massimo: non so quando, ma un giorno voglio tornarci". Nella sua carriera anche il passaggio a Marsiglia: "Non è stata facile, ogni piccola cosa veniva ingigantita. Poi De Zerbi ha cambiato modulo e questo non mi ha aiutato. Era lui la ragione per cui avevo scelto Marsiglia, ho imparato tanto e gli auguro il meglio al Tottenham".

Rowe poi racconta, a proposito di Marsiglia, della lite con Rabiot che ha portato entrambi ad approdare in Serie A questa estate: "Non porto rancore, siamo adulti e a volte si eccede, trascinati dalle emozioni. Magari è successo ad altri e non è diventato pubblico, avviene tutto per una ragione. Quell'episodio mi ha portato qua".

Adesso per il Bologna c'è una grande sfida europea contro l'Aston Villa: "Voglio vincere e aiutare la squadra a passare. Ho giocato spesso contro i Villans, club di livello con un buon allenatore e grandi giocatori. Non sarà facile, ma nemmeno per loro. I tifosi ci spingeranno come sempre, dovremo pareggiare la loro energia in campo per prenderci un vantaggio in vista del ritorno. Sono tra le favorite".

Un pensiero, in conclusione, anche al sogno di volare al Mondiale con l'Inghilterra: "Mancano due mesi e cercherò di attirare l'attenzione del ct il più possibile".

Articoli correlati
Marsiglia non è stata solo la rissa con Rabiot. Rowe: "L'avevo scelta per De Zerbi"... Marsiglia non è stata solo la rissa con Rabiot. Rowe: "L'avevo scelta per De Zerbi"
Rowe non teme l'esame Aston Villa per il Bologna: "Sarà difficile anche per loro"... Rowe non teme l'esame Aston Villa per il Bologna: "Sarà difficile anche per loro"
Bologna travolgente, arriva il raddoppio con la Cremonese: Rowe firma lo 0-2 al 15'... Bologna travolgente, arriva il raddoppio con la Cremonese: Rowe firma lo 0-2 al 15'
Altre notizie Serie A
Addio Lucescu, maestro innovatore. Portò in Italia nuove tecniche, trionfò all'estero... TMWAddio Lucescu, maestro innovatore. Portò in Italia nuove tecniche, trionfò all'estero
Torino, per Aboukhlal revisione artroscopica del ginocchio destro: il comunicato Torino, per Aboukhlal revisione artroscopica del ginocchio destro: il comunicato
Serie A, la Top 11 dopo 31 giornate: Calhanoglu entra in squadra Focus TMWSerie A, la Top 11 dopo 31 giornate: Calhanoglu entra in squadra
È morto Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Inter, Galatasaray e Brescia aveva 80... È morto Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Inter, Galatasaray e Brescia aveva 80 anni
Sporting CP-Arsenal, le formazioni ufficiali: Gyokeres torna da ex, Calafiori titolare... Sporting CP-Arsenal, le formazioni ufficiali: Gyokeres torna da ex, Calafiori titolare a sinistra
Serie A, la Flop 11 della 31ª giornata: fioccano i 4, in difesa i centrali della... Focus TMWSerie A, la Flop 11 della 31ª giornata: fioccano i 4, in difesa i centrali della Roma
Sticchi Damiani: "Non è stato il solito Lecce, facciamo autocritica per evitare altre... Sticchi Damiani: "Non è stato il solito Lecce, facciamo autocritica per evitare altre gare così"
L'Inter si avvicina allo scudetto. Conte in Nazionale ipotesi concreta TMW NewsL'Inter si avvicina allo scudetto. Conte in Nazionale ipotesi concreta
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 È morto Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Inter, Galatasaray e Brescia aveva 80 anni
Immagine top news n.1 Un candidato in meno per l'Italia. Carlo Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030, tutti i dettagli
Immagine top news n.2 La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Ecco le prime 3 qualificate alla League Phase
Immagine top news n.3 Tonolini a Open VAR: "Regolare il gol di Bremer, contatto con Colombo fortuito e non punibile"
Immagine top news n.4 Il nuovo infortunio di Vlahovic avrà un peso nella trattativa per il rinnovo con la Juventus?
Immagine top news n.5 Finalmente spunta il 'Dossier Baggio'. Lo storico agente Petrone ne svela il contenuto
Immagine top news n.6 Juventus, gli esiti degli esami strumentali di Perin e Vlahovic: per il serbo c'è lesione muscolare
Immagine top news n.7 Carlos Bacca è il miglior attaccante del Milan dal 2015 ad oggi. Almeno secondo i numeri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Juve, il sogno resta Tonali ma l'occasione può essere Goretzka. Pressing su Kolo Muani
Immagine news podcast n.2 "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti
Immagine news podcast n.4 Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Scudetto ancora aperto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Jeda: "Italia, punta sui settori giovanili. Cagliari, ora la partita della vita"
Immagine news Serie A n.3 L'osservatore Palma: "E' derby Milan-Napoli per il nuovo Musiala"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, la Top 11 dopo 31 giornate: Calhanoglu entra in squadra
Immagine news Serie A n.2 È morto Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Inter, Galatasaray e Brescia aveva 80 anni
Immagine news Serie A n.3 Sporting CP-Arsenal, le formazioni ufficiali: Gyokeres torna da ex, Calafiori titolare a sinistra
Immagine news Serie A n.4 Serie A, la Flop 11 della 31ª giornata: fioccano i 4, in difesa i centrali della Roma
Immagine news Serie A n.5 Sticchi Damiani: "Non è stato il solito Lecce, facciamo autocritica per evitare altre gare così"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter si avvicina allo scudetto. Conte in Nazionale ipotesi concreta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 33ª giornata: testa a testa Alvini-Stroppa
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 33ª giornata: Petagna insegue Ghedjemis
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 33ª giornata: guida la mediana del Venezia
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori difensori dopo la 33ª giornata: Svoboda si avvicina a Tiritiello
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori portieri dopo la 33ª giornata: Joronen stabile al comando
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori giocatori dopo la 33ª giornata: Busio aggancia Ghedjemis in vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Giudice Sportivo: nove club multati, mille euro di ammenda al Lecco
Immagine news Serie C n.2 Trento, Tabbiani: "Con l'Inter U23 cambieremo qualcosa, tanti ragazzi meritano spazio"
Immagine news Serie C n.3 Il Trapani chiama a raccolta i tifosi: contro la Salernitana biglietti tra 5 e 10 euro
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Gallo e altri tre allenatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate per Maniero, due a Sall e Costa. Stop di un turno per 20 giocatori
Immagine news Serie C n.6 Benevento in B, Floro Flores: "Ancora non ci credo. Gioia paragonabile alla nascita di un figlio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Paura per Di Guglielmo in Bay FC-Washington Spirit. La terzina rassicura sulle sue condizioni
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'altra Italia alla caccia di un Mondiale: Serbia e Danimarca sulla strada delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.6 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…