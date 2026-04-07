Rowe non teme l'esame Aston Villa per il Bologna: "Sarà difficile anche per loro"

Jonathan Rowe, esterno d'attacco del Bologna, è stato intervistato da Il Corriere di Bologna di oggi e ha toccato vari temi nel corso della chiacchierata.

Tra questi, anche la grande sfida che attende i rossoblù ai quarti di finale di Europa League, dove il Bologna dovrà vedersela contro un avversario decisamente scomodo come l'Aston Villa di Unai Emery. E Rowe fotografa così il doppio impegno internazionale, il cui primo atto sarà giovedì: "Voglio vincere e aiutare la squadra a passare. Ho giocato spesso contro i Villans, club di livello con un buon allenatore e grandi giocatori. Non sarà facile, ma nemmeno per loro. I tifosi ci spingeranno come sempre, dovremo pareggiare la loro energia in campo per prenderci un vantaggio in vista del ritorno. Sono tra le favorite".

Questo infine il commento generale di Rowe sulla Premier League, torneo che lui conosce bene e del quale fa parte l'Aston Villa: "È il campionato migliore al mondo, debuttarci nel 2021 è stato un onore e mi ha fatto venire voglia di giocarci tante partite. Si aspira sempre al massimo: non so quando, ma un giorno voglio tornarci".

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