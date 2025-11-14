Maspero: "Pioli non ha tutte le colpe della crisi viola. Non può correre per i suoi giocatori"

Riccardo Maspero, ex centrocampista viola dal 2003 al 2004, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" della situazione della Fiorentina: "È impensabile e inconcepibile. Il campionato dell'anno scorso vedeva una Fiorentina che giocava bene, che era solida ovunque, aveva un bomber, come Kean e un centrocampo di qualità. Secondo me l'anno scorso, si aveva una Fiorentina in un'età giusta, con un allenatore che stava dando quello che serviva. Probabilmente cambiando allenatore si sono trovati un nuovo leader da seguire e questi ragazzi non hanno trovato il loro leader in campo. Perché, se prendiamo i giocatori singolarmente, non sono da retrocessione. L'idea che mi sono fatto io è che manchi un leader a centrocampo, che manca di personalità".

I giocatori, avendo Pioli in panchina, si sono calati meno nello spirito di sacrificio?

"Esatto. Così non si prendono le proprie responsabilità. Pioli non ha tutte le colpe, perché lui non può entrare in campo e correre per i giocatori, sono loro che in campo lo devono fare".

Una sua considerazione su Gudmundsson?

"Vanoli, in conferenza, ha usato parole forti. Adesso, però, dove lo metti? Sotto Kean? Però ci sono anche altri due attaccanti, come Dzeko e Piccoli. Io Gudmundsson lo vedo come sottopunta, sotto le due punte, perché, per le ripartenze, serve chi dia la palla a queste due punte, non puoi solo lanciare la palla agli attaccanti e sperare che loro risolvono la situazione".