Maspero ricorda: "Litigai una volta con Mancini e spinse per la mia cessione"

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport l'ex centrocampista Riccardo Maspero ha raccontato alcuni retroscena legati al suo percorso da calciatore. A partire dalle voci di presunti litigi intercorsi con Roberto Mancini ai tempi della Sampdoria: "Diciamo che Roberto alla Sampdoria aveva molto potere. Eriksson lo ascoltava tanto", ha spiegato.

Per poi raccontare: "Il mio ruolo da seconda punta era un po’ ingombrante. Non abbiamo mai litigato, tranne una volta. (...) Una volta gli diedi male una palla e impazzì. Io gli risposi e discutemmo", le sue parole. Maspero ha poi precisato di non avere niente contro di lui, "ma so che spinse per la mia cessione", ha aggiunto.

Spazio anche al ricordo di quando, in un derby di Torino, scavò la famosa "buca" per impedire a Salas di siglare il rigore del possibile 4-3: "Se mi fermano ancora per strada? Sì, capita di essere ricordati solo per quello. In realtà sono molto contento della carriera che ho fatto. Quella nel derby fu una furbata: eravamo 3-3, avevo appena segnato il gol del pari e ci diedero un rigore contro. Così andai lì e “scavai”. Salas non ci fe- ce caso e calciò nella buca. Palla alle stelle. I tifosi della Juve ancora me lo rinfacciano".