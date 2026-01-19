Massimo Paganin: "L'Inter è la squadra più forte del campionato, l'Udinese ha attenuanti"

Sabato l'Udinese si è arresa nella sfida casalinga contro l'Inter, in una partita decisa dal colpo del capitano nerazzurro Lautaro Martinez. E che l'ex difensore Massimo Paganin, oggi opinionista di Sport Mediaset, ha così commentato sulle colonne del Messaggero Veneto di oggi: "Sì, il 5-4-1 ti porta a stare basso, ma Runjaic non voleva concedere all'Inter le migliori occasioni da gol. L'Udinese affrontava comunque una rivale reduce da sei vittorie consecutive in trasferta, con all'attivo il miglior attacco del campionato".

Aggiunge ancora Paganin, dando una definizione forte sullo status dell'Inter all'interno del contesto Serie A: "L'Inter è al momento la squadra più forte del campionato. L'Udinese è comunque rimasta in partita. In queste gare miri a restare in partita per più tempo possibile per poi provare a colpire su qualche palla inattiva".

Prosegue e conclude quindi nella sua analisi Paganin, rimanendo più lato Udinese: "All'Udinese mancava un elemento come Zaniolo che può garantire lo strappo. I bianconeri avrebbero potuto fare di più, ma ci sono delle attenuanti. Nella ripresa i bianconeri hanno giocato una buona partita. L'Udinese è decima e deve cercare di mantenere la posizione che occupa. L'obiettivo deve essere quello di cercare di togliere punti a chi sta davanti".