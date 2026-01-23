Mateta verso la permanenza al Crystal Palace. Glasner: "Zero offerte e lui non ha chiesto la cessione"

Poche parole, ma estremamente chiare. Sono quelle pronunciate in queste ore da Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace proprietario del cartellino di Jean-Philippe Mateta, centravanti francese a lungo obiettivo di mercato della Juventus prima che i bianconeri virassero con forza su Youssef En-Nesyri del Fenerbahce:

"E' tutto molto chiaro: lui non ha presentato alcuni richiesta di trasferimento e al momento noi non abbiamo ricevuto alcuna offerta per lui", sono state le parole del tecnico del Palace. I bianconeri si sono mossi in moco concreto per lui nelle scorse settimane, senza tuttavia raggiungere le richieste del club di Premier League che per cedere il suo cartellino è sempre rimasto fermo sulla valutazione di 40 milioni di euro.