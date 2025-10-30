Quando la classica legge dell'ex si abbattè sul Cagliari e fece gioire il Sassuolo

Due punti. Questo è il bottino fatto dal Cagliari nelle ultime quattro gare. La formazione sarda non vince dalla quarta giornata. Il Sassuolo si presenta in terra sarda essendo stato sconfitto lo scorso weekend. Un ko quello che ha posto fine ad una miniserie positiva dei neroverdi (7 punti in tre match).

Una sola volta. Gli emiliani si sono imposti sull’isola in una sola circostanza su 9 partite di campionato tutte in A) disputate. E’ successo il 20 settembre 2017, sfida finita 0-1 con gol realizzato nientemeno che dall’ex di turno, ovvero Alessandro Matri.

Così come l’Udinese, il Cagliari ha sempre preso almeno un gol, tranne che in una gara. Rossoblu e bianconeri sono ultimi nella classifica dei clean sheet che vede la Roma in vetta già a quota 5. Squadra che raramente molla quella sarda che ha realizzato due reti in campionato in pieno recupero. Sassuolo invece ancora senza reti all’attivo nell’ultima mezz’ora del primo tempo.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A)

9 incontri disputati

4 vittorie Cagliari

4 pareggi

1 vittoria Sassuolo

15 gol fatti Cagliari

12 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

2013/2014 Serie A Cagliari vs Sassuolo 2-2, 14° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2023/2024 Serie A Cagliari vs Sassuolo 2-1, 15° giornata