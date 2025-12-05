Mauro: "Non immagino la Juve davanti a Napoli, Inter e Milan. Qualcosa non andava con Tudor"

Massimo Mauro ha giocato insieme a tanti campioni e oggi commenta le gare di Serie A per Sky Sport. L'ex centrocampista della Juventus è stato intervistato da La Stampa, parlando così di Kenan Yildiz, che oggi indossa la maglia numero 10, numero che ha contraddistinto giocatori del calibro di Platini e Maradona: "Ha caratteristiche diverse, è un giocatore che ha colpi da poter paragonare a quelli dei più grandi, però è il contesto che non consente di fare dei veri confronti. Parlo di contesto perché loro, a parte il primo anno di Diego a Napoli, hanno sempre giocato in squadre di primo piano con giocatori fortissimi. Oggi il livello delle squadre italiane non è avvicinabile a quegli anni".

Due battute anche sul big match di domenica sera: "Vedo il Napoli favorito, credo che Conte e i giocatori stiano facendo il loro dovere nonostante assenze pesanti. La Juve invece ha iniziato benino e poi ha dovuto cambiare allenatore: significa che, al di là dei problemi tecnici, c’era qualcosa che non andava a livello di rapporti con Tudor. Ora c’è Spalletti, penso possa far rendere al meglio i bianconeri, è un allenatore navigato che ha fatto cose meravigliose in carriera. Il suo scudetto al Napoli è uno dei tre più belli nella storia della Serie A".

Infine conclude parlando del cammino dei bianconeri: "Faccio fatica a immaginare che possa arrivare davanti a Napoli, Inter e Milan. Secondo me lo scudetto è una lotta tra queste tre squadre. La Juve deve restare con i piedi per terra, difendere forte e cercare di migliorare il gioco. Così potrà lottare per il quarto posto".