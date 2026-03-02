Udinese, Buksa: "Avere al fianco Davis aiuta molto, non so se resterà anche l'anno prossimo"

Adam Buksa, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN: “Ho bisogno di fare gol in tutte le partite, sono arrivato qui per questo. Non ho attraversato un periodo facile a causa di qualche infortunio, ma sono molto contento di giocare in questa squadra e di essere a disposizione del mister. In rosa abbiamo tanti calciatori bravi e devo lavorare tanto per conquistarmi il mio spazio, Davis mi aiuta molto però non so se resterà qui anche nella prossima stagione”.