Udinese-Fiorentina 3-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola (27' st Mlacic); Ehizibue, Piotrowski (27' st Oier Zarraga), Karlström, Ekkelenkamp, Zemura (27' st Kamara); Zaniolo (42' st Miller), Davis (22' st Buksa). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Arizala, Camara. All.: Runjaic
Fiorentina (3-5-2): de Gea; Pongracic (1' st Comuzzo), Rugani, Ranieri; Harrison, Mandragora (25' st Fabbian), Fagioli (42' st Fazzini), Brescianini (1' st Ndour), Parisi; Kean (25' st Piccoli), Gudmundsson. A disposizione: Leonardelli, Christensen, Gosens, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli
Arbitro: Pairetto
Marcatori: 10' Kabasele (U), 18' st Davis rig. (U), 48' st Buksa (U)
Ammoniti: Pongracic (F), Parisi (F), Ehizibue (U), Rugani (F), Ranieri (F)