Live TMW Udinese, Kabasele: "Siamo riusciti a invertire il trend, era importante vincere"

23.35 - Atteso tra pochi minuti in conferenza , giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro la Fiorentina nel ventisettesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.03 - Inizia la conferenza stampa

Siete tornati alla vittoria:

"Siamo stati due giorni in ritiro prima della partita, abbiamo lavorato per invertire il trend e ci siamo riusciti. Abbiamo giocato anche meglio altre volte, ma oggi abbiamo segnato tre gol e siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti".

Continui a confermarti come leader della squadra:

"Sono sempre stato così, anche al Genk o altrove, sì il mio contratto scadrà a giugno, poi ci sarà una decisione da prendere e la società la prenderà. Io continuo a lavorare e a dare il mio contributo, chiaramente per come mi trovo e per la mia famiglia la cosa più bella sarebbe restare qua. Ci sono ancora 11 gare, poi speriamo di parlarne".



Sei andato ancora a segno:

"Sono ovviamente contento, nelle altre volte purtroppo avevamo pareggiato o perso. Stavolta è arrivato un successo".

23:06 - Finisce la conferenza stampa.