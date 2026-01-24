McTominay: "Inaccettabile non vincere a Copenhagen. Infortuni? È un periodo sfortunato per noi"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport. Questa un'anticipazione mandata in onda dall'emittente, proprio a partire dal big match di domani contro la Juventus:

"È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso, siamo a conoscenza del fatto che sarà durissima come lo è sempre. La loro squadra è molto forte, anche a livello offensivo. Dovremo dare tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità. Contro la Juventus ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. Ho dei bei ricordi, nonostante la sfortuna di non aver vinto quella gara".

Sulla stagione del suo Napoli, almeno finora, il centrocampista scozzese ha poi aggiunto: "Abbiamo tanta gente leader nel club, capace di aiutarci e di spingerci a migliorare. Critiche dopo la gara contro il Copenhagen? Io ho solo detto che era inaccettabile non aver vinto quella partita con un uomo in più, ma capita. Fino a ora abbiamo già vinto un trofeo e, nonostante tanti infortuni, siamo ancora lì". Infine, una battuta sui tanti infortunati: "È un periodo sfortunato, ma è il calcio e fanno parte del gioco. Chi è entrato ha fatto molto bene e dobbiamo trovare continuità come gruppo".