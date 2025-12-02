McTominay: "Per sempre grato ad ogni singolo membro del Napoli e ai tifosi"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ieri è stato premiato come miglior calciatore sul palco del Gran Galà del Calcio 2025. Dopo i premi ricevuti - è stato inserito anche nella Top11 del 2025/26 - lo scozzese ha pubblicato un post di ringraziamenti sul proprio profilo Instagram.

"Per sempre grato alla mia famiglia, ai tifosi, agli allenatori, ai compagni di squadra e a ogni singolo membro dello staff del Napoli.

L'aiuto e l'amore di tutti sono ciò che mi rende così grato e fortunato di essere vicino a persone così fantastiche mentre realizzo tutti i nostri sogni la scorsa stagione. Forza Napoli Sempre. Grazie mille a tutti".