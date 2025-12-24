Mercato Napoli a saldo zero: congelato Mainoo, almeno 4 cessioni. Su Lucca il West Ham

La notizia di ieri che riguarda il Napoli, proprio a poche ore di distanza dal trionfo in Supercoppa Italiana 2025, nella notte di Riad, è quella che si prevede una stretta sul mercato invernale data dall'autorità di controllo finanziaria della FIGC: l'analisi dei conti al 30 settembre ha indicato che la soglia del costo del lavoro allargato sui ricavi è stata superata, manca solo l'ufficializzazione ma per il Napoli quello di gennaio sarà un calciomercato 'a saldo zero'.

Il Napoli era comunque conscio e pronto rispetto alla situazione che si sta venendo a creare, se opererà lo farà giocando con i prestiti ma soprattutto avendo ceduto tre o quattro calciatori. Di sicuro c'è che per il momento un affare come quello che avrebbe potuto portare all'ombra del Vesuvio il giovane centrocampista Kobbie Mainoo dal Manchester United, è stato congelato.

Largo alle cessioni, dunque, in casa Napoli. Ci sono quattro giocatori in cerca di continuità e pronti a lasciare la rosa azzurra a gennaio: sono i difensori Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi, il centrocampista Antonio Vergara e l'attaccante Giuseppe Ambrosino. Cerca spazio anche Lorenzo Lucca: oltre alle big italiane, c'è adesso anche l'interesse del West Ham in Premier League. Lo scrive il Corriere dello Sport.