Clamoroso al Dall'Ara: il Parma passa in pieno recupero, Ordonez fa male al Bologna
Clamoroso nei minuti di recupero di Bologna-Parma. Al Dall'Ara i crociati si portano in vantaggio grazie a una staffilata da fuori area calciata da Christian Ordonez, quando la partita sembrava ormai indirizzata verso il pareggio: gran tiro da fuori del centrocampista gialloblù, Skorupski non ci arriva ed è 0-1 al Dall'Ara.
