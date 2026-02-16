Mercoledì c'è Bodo/Glimt-Inter, ecco gli arbitri scelti dalla UEFA: dirige il tedesco Siebert
Domani sera saranno la Juventus e l'Atalanta a inaugurare il cammino delle squadre di Serie A nel playoff di Champions League, poi nella serata di mercoledì sarà invece la volta dell'Inter, chiamata alla doppia sfida contro i norvegesi del Bodo/Glimt per poter strappare il pass per la qualificazione agli ottavi di finale.
I primi 90 minuti del duplice confronto tra il Bodo/Glimt e l'Inter saranno da disputarsi in suolo norvegese, un campo che - soprattutto nei mesi invernali - sa essere insidia naturale per qualsiasi tipo di avversario. La UEFA intanto ha designato gli arbitri scelti per la partita, con la squadra dei fischietti di Bodo-Inter (fischio d'inizio fissato alle ore 21) che sarà guidata dal tedesco Daniel Siebert e che vede quasi tutti suoi connazionali. Lo sono per esempio gli assistenti Seidel e Foltyn, così come il quarto uomo Schlager e il VAR, Dingert. L'unico non tedesco della squadra arbitrale di Bodo/Glimt-Inter è il francese Brisard, che farà da aiuto VAR.
BODO/GLIMT vs INTER [mercoledì 18 febbraio, ore 21:00]
Arbitro: Daniel Siebert GER
Assistenti: Jan Seidel GER e Rafael Foltyn GER
Quarto uomo: Daniel Schlager GER
Video Assistant Referee: Christian Dingert GER
Assistente Video Assistant Referee: Jérôme Brisard FRA
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.