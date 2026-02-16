Mercoledì c'è Bodo/Glimt-Inter, ecco gli arbitri scelti dalla UEFA: dirige il tedesco Siebert

Domani sera saranno la Juventus e l'Atalanta a inaugurare il cammino delle squadre di Serie A nel playoff di Champions League, poi nella serata di mercoledì sarà invece la volta dell'Inter, chiamata alla doppia sfida contro i norvegesi del Bodo/Glimt per poter strappare il pass per la qualificazione agli ottavi di finale.

I primi 90 minuti del duplice confronto tra il Bodo/Glimt e l'Inter saranno da disputarsi in suolo norvegese, un campo che - soprattutto nei mesi invernali - sa essere insidia naturale per qualsiasi tipo di avversario. La UEFA intanto ha designato gli arbitri scelti per la partita, con la squadra dei fischietti di Bodo-Inter (fischio d'inizio fissato alle ore 21) che sarà guidata dal tedesco Daniel Siebert e che vede quasi tutti suoi connazionali. Lo sono per esempio gli assistenti Seidel e Foltyn, così come il quarto uomo Schlager e il VAR, Dingert. L'unico non tedesco della squadra arbitrale di Bodo/Glimt-Inter è il francese Brisard, che farà da aiuto VAR.

BODO/GLIMT vs INTER [mercoledì 18 febbraio, ore 21:00]

Arbitro: Daniel Siebert GER

Assistenti: Jan Seidel GER e Rafael Foltyn GER

Quarto uomo: Daniel Schlager GER

Video Assistant Referee: Christian Dingert GER

Assistente Video Assistant Referee: Jérôme Brisard FRA