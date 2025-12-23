Il Bayern Monaco torna su Franculino Djù, bomber del Midtjylland: retroscena sull'estate

Lasciare il Benfica senza aver mai esordito in prima squadra poteva sembrare un passo indietro, ma per Franculino Djú si è rivelata la scelta giusta. Alla terza stagione con la maglia del Midtjylland, l’attaccante classe 2004 è diventato uno dei profili più interessanti del panorama europeo, attirando l’attenzione dei grandi club grazie a numeri che parlano da soli.

In questa stagione Djú ha già messo a referto 21 gol e 2 assist in 30 presenze complessive, confermandosi come riferimento offensivo della squadra danese. Una crescita costante che non è passata inosservata: già a settembre il direttore sportivo del Midtjylland, Jacob Larsen, aveva ammesso pubblicamente l’interesse di diversi top club per il suo gioiello, citando anche il Bayern Monaco tra le società che avevano bussato alla porta.

Il club bavarese, nonostante il “no” incassato la scorsa estate, continua a monitorare con attenzione la situazione. Secondo le indiscrezioni di Sky Sports, il direttore sportivo Christoph Freund considera il nazionale della Guinea-Bissau un potenziale crack per il futuro. Resta ora da capire se e quando il CEO Max Eberl deciderà di affondare il colpo.

Franculino Djú non è però l’unico nome sul taccuino del Bayern per rinforzare l’attacco: tra le alternative figura anche Fisnik Asllani dell’Hoffenheim, mentre il giovane del Midtjylland è seguito con interesse anche dal Liverpool. Il mercato si avvicina e, a questo ritmo, trattenere Djú potrebbe diventare sempre più complicato.