Milan, ai dettagli la trattativa per Cissè. Battuta la concorrenza del PSV, resterà al Catanzaro
Il Milan è sempre più vicino ad assicurarsi le prestazioni di Alphadio Cissè, centrocampista offensivo di proprietà dell’Hellas Verona, attualmente impegnato in Serie B con il Catanzaro, dove sta giocando in prestito per questa stagione.
Come riferisce Sky Sport, club rossonero è riuscito a superare la concorrenza del PSV Eindhoven, trovando un’intesa verbale per il trasferimento del giocatore. Nonostante l’accordo ormai definito, il suo approdo a Milano non avverrà nell’immediato.
Cissè, infatti, resterà al Catanzaro fino al termine della stagione, completando il percorso già avviato con il club calabrese. Un’esperienza positiva la sua, come dimostrano le ottime prestazioni offerte e i 6 gol già messi a segno in campionato, numeri che hanno convinto il Milan a puntare su di lui.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.