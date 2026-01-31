Pisa, i convocati di Gilardino per la gara con il Sassuolo: torna Stengs, c'è Stojikovic
TUTTO mercato WEB
Il sabato della Serie A si apre all’Arena Garibaldi, dove il Pisa è atteso ad una delicata sfida salvezza contro il Sassuolo. Sono 25 i convocati per Alberto Gilardino, che in attacco recupera Stengs e può contare sul neoarrivato Stojikovic. Continuano però ad essere tante le assenze per i nerazzurri: Albiol, Cuadrado, Denoon, Lusuardi, Vural e Semper. Questa la lista completa.
Portieri - Guizzo, Nicolas, Scuffet.
Difensori - Angori, Bozhinov, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Esteves, Coppola.
Centrocampisti - Aebischer, Akinsanmiro, Hojholt, Leris, Lorran, Loyola, Marin, Piccinini, Touré.
Attaccanti - Durosinmi, Meister, Moreo, Tramoni, Stengs, Stojikovic,
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
Le più lette
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile