Pucino: "Il Bari ha dimostrato di essere vivo. Mister Longo ci può dare una grossa mano"

Il capitano del Bari Raffaele Pucino ha commentato la pesante sconfitta della sua squadra in casa contro il Palermo: "La squadra sicuramente si porta i primi cinquanta minuti fino a quando abbiamo preso gol - riporta TuttoBari.com -. Lì è cominciata la fase calante e dobbiamo limare quello perché non mollare ma devi provare a rimanere in partita. Però credo che il Bari, soprattutto nel primo tempo, abbia dimostrato di essere vivo. Abbiamo avuto l'atteggiamento e l'aggressività giusti. Poi ovviamente avevamo di fronte una squadra che si è inventata due gol da due palle morte, di fronte avevamo calciatori importanti. Sicuramente dobbiamo rimanere lucidi perché non possiamo pensare che la vittoria di Cesena abbia buttato via tutti i nostri problemi. Il mister ci può dare una grossa mano perché è entrato subito nella nostra testa e lo dobbiamo seguire.

Ci è mancata l'aggressività sugli esterni, cosa che avevamo curato in settimana perché sapevamo che loro giocano molto sui traversoni in area e hanno gente strutturata che vive per il gol. Dobbiamo crescere, siamo consapevoli di questo. Le prossime partite sono tutti scontri diretti e sono tutte partite alla nostra portata. Già la partita di Mantova non è da tre punti ma da sei. Ci portiamo il buono e cancelliamo gli ultimi trenta minuti di oggi consapevoli che puoi giocare bene quanto vuoi, ma appena cali sotto l'aspetto della mentalità e dell'aggressione fai fatica.

Io gioco dove c'è necessità e cerco di dare il massimo. È un ruolo che poche volte ho fatto. Ci si trova più a dover fronteggiare l'uno contro uno con le punte, che sono la parte più pericolosa della squadra. Dispiace per stasera perché poi alla fine non avevamo concesso nulla a Pohjanpalo, tranne per quella palla morta che lui ha buttato dentro".