Parma, Corvi: "Buffon mi ha fatto crescere. Suzuki può ambire ad altissimi livelli"

"Ora sarò in campo e sarà bellissimo". Edoardo Corvi di Parma-Juventus ne ha visti parecchi. Adesso sarà in campo, con la sua squadra, contro i bianconeri. Il portiere della formazione ducale ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport del match del "Tardini": "È un onore giocare queste partite da portiere del Parma, cresciuto nel nostro settore giovanile. Anche da tifoso bambino: andavo allo stadio con la mia famiglia, poi ho fatto per un po’ il raccattapalle. Vivere queste serate ci dà tanta voglia di fare bene, vogliamo far felici i nostri tifosi. Siamo pronti".

Si dice Parma-Juve e non si può non pensare a Gigi Buffon. L'estremo difensore sottolinea come abbia un rapporto speciale con l'attuale capo delegazione azzurro: "Quando era qui da giocatore ho cercato di seguirlo, lui mi ha preso sotto la sua ala. Mi ha fatto crescere come uomo e come portiere. Lo sento spesso, prima e dopo le partite. In settimana ho avuto modo di parlargli per il suo compleanno".

E fra i pali i gialloblù hanno Suzuki, ora infortunato: "Zion è un ragazzo molto tranquillo come me - ha concluso -. È intelligente, mi piace tanto la sua cultura del lavoro giapponese. Può ambire ad altissimi livelli".