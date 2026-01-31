TMW Frattesi può lasciare l'Inter in extremis: Nottingham Forest in pressing. Tutti i dettagli

Il mercato dell'Inter non è chiuso e una delle operazioni che potrebbe concludersi in questi ultimi giorni è quella che porterebbe Davide Frattesi al Nottingham Forest. Secondo quanto raccolto da TMW, il club inglese sta insistendo perché vuole a tutti i costi il classe '99, con i nerazzurri che hanno aperto alla cessione. L'offerta per l'ex Sassuolo, che in Viale della Liberazione stanno prendendo in seria considerazione, prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. Seguiranno sviluppi, ma la trattativa pare ben indirizzata.

Anche per questo motivo infatti Marotta ha messo nel mirino Curtis Jones del Liverpool. Il centrocampista sarebbe il sostituto dell'italiano e avrebbe già dato l'ok di massima al trasferimento. L'intenzione è quello di prelevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro. Un colpo che sicuramente farebbe piacere a Chivu e non solo.

Frattesi invece continua a spingere per un addio perché, pur essendo molto legato all'Inter, ha bisogno di giocare, soprattutto nella stagione che porta al Mondiale, ancora comunque da conquistare per l'Italia. La Premier League può esaltare ancora di più le sue caratteristiche, vista la sua facilità di inserimento. A breve ci saranno sicuramente novità.