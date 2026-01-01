Un Olimpico semi-vuoto, 5 gol in 100 minuti e lo sfogo di Sarri: cosa ci lascia Lazio-Genoa 3-2

La Lazio fatica, si complica la partita, ma alla fine nell'anticipo del 23° turno di Serie A porta a casa una vittoria pesantissima contro il Genoa, maturata più con il carattere che con la lucidità. In un Olimpico semi-deserto biancocelesti soffrono soprattutto nel primo tempo, giocato con tensione e poca serenità, ma trovano segnali incoraggianti nel secondo. Il primo arriva da Daniel Maldini, schierato subito titolare: prestazione non continua, ma personalità, sacrificio e movimenti che spiegano la scelta immediata di Sarri. Il secondo, decisivo, è Kenneth Taylor, sempre più centrale e autore del primo gol in Serie A, rete che certifica il suo impatto immediato e l’importanza crescente nel sistema biancoceleste.

L'analisi di Sarri

Nel post-partita Sarri ha analizzato così la gara in conferenza stampa: "Esco contento prima di tutto per i ragazzi, è un momento difficile con situazioni non ancora delineate. La squadra non era serena oggi e si è visto nella prima mezz’ora, una squadra attenta ma contratta. Abbiamo fatto bene l’ultima parte del primo tempo e soprattutto la prima parte del secondo tempo, una squadra serena faceva finire la partita 2-0. Invece c’è stato il rigore e la sensazione era che anche il 2-2 sarebbe arrivato. Poi c’è stata la reazione, magari questa squadra non è serena ma ha un grande cuore e una grande anima. Sono orgoglioso di questi ragazzi, hanno giocato in un ambiente difficile con poca gente che si è fatta molto sentire. Questo gesto è l’ennesimo gesto d’amore del nostro popolo".

Il caso Romagnoli

Intervistato da DAZN, Sarri non ha nascosto tuttavia il fastidio per le domande sulla situazione di Alessio Romagnoli, ancora sospeso tra Al Sadd e permanenza: "Non lo so, non lo so e non mi interessa del mercato. Romagnoli è una gestione in mano alla società. Ci ho parlato un minuto fa, mi ha detto che non sa che dire. Aspettiamo le decisioni della società: non c’è bisogno della mia, per noi lui è importante. Avevo fatto una valutazione simile su Castellanos e Guendouzi, non so che dirti". Poi la chiusura secca: "No ascolta, ti ho già risposto tre volte su Romagnoli. Basta, per favore".