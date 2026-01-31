Champions League, sorteggiate le 3 avversarie delle italiane: date e orari del playoff

A Nyon è andato in scena l'atteso sorteggio per i playoff di Champions League, con l'Italia rappresentata in questo senso da Inter, Atalanta e Juventus. Un sorteggio agrodolce e livello generale, se consideriamo che la Dea ha pescato la squadra sulla carta più forte fra le non teste di serie, ovvero il Borussia Dortmund. Un po' meglio è andata all'Inter che evita il rischio Benfica di Mourinho e si giocherà l'accesso agli ottavi di finale contro il Bodo/Glimt. La Juventus invece sfiderà il Galatasaray di Victor Osimhen. Particolare di non poco conto: tutte e tre le italiane giocheranno la gara di andata in trasferta ed il ritorno in casa.

Questo il sorteggio del playoff:

Borussia Dortmund-Atalanta

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Galatasaray-Juventus

Club Brugge-Atletico Madrid

Monaco-PSG

Qarabag-Newcastle

Benfica-Real Madrid

Bodo/Glimt-Inter

Date e orari delle sfide delle italiane:

Galatasaray-Juventus

Andata: Martedì 17/2 18.45

Ritorno: Mercoledì 25/2 21.00

Borussia Dortmund-Atalanta

Andata: Martedì 17/2 21.00

Ritorno: Mercoledì 25/2 18.45

Bodo/Glimt-Inter

Andata: Mercoledì 18/2 ore 21.00

Ritorno: Martedì 24/2 ore 21.00

Dopo le due partite dei playoff, prenderà il via la vera e propria fase ad eliminazione diretta, con un nuovo sorteggio a tracciare la rotta. Intanto però si conoscono già le possibili avversarie delle italiane, in caso di passaggio del turno. La Juventus in caso di avanzamento troverà sicuramente un'inglese, una fra Liverpool e Tottenham. Andrà peggio, con l'eventuale qualificazione, all'Atalanta che troverebbe una fra Arsenal e Bayern Monaco. L'Inter, dall'altra parte del tabellone, in caso di qualificazione troverebbe una fra Manchester City e Sporting Lisbona.