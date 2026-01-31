Milan, non solo Mateta. Per la difesa spunta José Maria Gimenez ma c'è il nodo ingaggio

Il Milan è attivissimo in questo ultimo weekend di mercato, prima che il gong di lunedì sera alle 20:00 sancisca la fine delle trattative. I rossoneri hanno infatti messo le mani nella giornata di ieri su Jean Philippe Mateta. L’accordo tra il club di Via Aldo Rossi e il francese per l’arrivo a giugno è già stato definito, ma non è escluso che Tare possa spingere in queste ultime 48 ore e poco più per metterlo a disposizione di Allegri da subito.

Perché quest’ultima operazione possa andare a dama servirà innanzitutto che Crystal Palace, proprietaria del suo cartellino che ha scelto di non convocarlo per la gara di domani contro il Nottingham Forest, trovi un sostituto; inoltre il Milan dovrà trovare una sistemazione a qualcuno dei suoi attaccanti, magari a titolo definitivo, visto che sei giocatori per 16 partite a disposizione sono decisamente troppi. L’indiziato numero uno a partire è Christopher Nkunku, sul quale c’è da tempo il Fenerbahce (che intanto sta per chiudere Ademola Lookman).

Ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce di come Mateta non sia l’unico acquisto che potrebbero fare i rossoneri in questo rush finale. Tare punta infatti anche un difensore e al momento Disasi è in vantaggio su Jose Maria Gimenez, il quale ha un costo molto meno accessibile rispetto a quello del francese del Chelsea poiché guadagna 7 milioni di ingaggio.