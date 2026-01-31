TMW Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche

Arrivano ulteriori dettagli sul trasferimento di Ciro Immobile al Paris FC. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante interromperà già a gennaio l'avventura tra le fila del Bologna per firmare fino al 2027 col club parigino. Le visite mediche sono in programma nella giornata di domenica.

Il Bologna ora cerca un attaccante

Là davanti Santiago Castro sta tirando la carretta, ma non è un killer implacabile, considerati i sei gol in diciannove partite finora. Uno in Coppa Italia contro il Parma, zero in Europa League. Un po' pochino considerando che la sua valutazione è intorno ai 40 milioni per chi si avvicina con un sondaggio. Poi c'è Dallinga, un gol in campionato, tre in Europa League. Di Vaio lo ha bacchettato nell'ultimo periodo, Italiano lo ha incitato, ma il momento continua a essere abbastanza buio. E dicendo che il momento dura da un anno e mezzo, qualche problemino c'è. Infine Ciro Immobile, che ha pagato età e infortuni, pronto adesso a salutare con destinazione Francia. Per questo il Bologna cerca una punta. Un tentativo era stato fatto per Lorenzo Lucca, senza successo.